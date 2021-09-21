كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تحديد وزارته لمواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالدولة وفقا لما جاء في بيان وزارة المالية حسبما أوضحه طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين

سيتم بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر.

كما جاء في بيان وزارة المالية أنه تقرر بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 27 و28 أكتوبر.

وفي ذات الصدد، أهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالعاملين بالجهات الإدارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل تحذيرات من قدوم الموجة الرابعة، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة.

صرف مرتبات شهر سبتمبر

وفي سياق متصل، بدأ العاملون في الجهاز الإداري بالدولة صرف رواتبهم الشهرية اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام تنتهي في 23 سبتمبر الجاري.

ويتم صرف المرتبات شهريا إلى نحو 33 وزارة، بجانب الهيئات التابعة لها والهيئات المستقلة، بإجمالي 60 جهة حكومية تصرف مرتباتها شهريا خلال 3 أيام فقط، كما تم الإعلان أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين بالدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية مقرر له يومي 26 و27 من سبتمبر.