غدا.. بدء موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

يصرف العاملون في الجهاز الإداري بالدولة غدا رواتبهم الشهرية، حيث يبحث الكثيرون في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021.

وقد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، حيث سيبدأ الصرف للمرتبات غدا الثلاثاء 21 سبتمبر ولمدة 3 أيام تنتهي في 23 سبتمبر.

وتصرف المرتبات شهريا إلى حوالي 33 وزارة، بجانب الهيئات التابعة لها والهيئات المستقلة، بإجمالي 60 جهة حكومية تصرف مرتباتها شهريا خلال 3 أيام فقط.

كما أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 للعاملين بالدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية مقرر له يومي 26 و27 من سبتمبر الجاري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 وتفاصيل الوزارات التي ستقوم بصرف المرتبات غدا ولمدة 3 أيام:

اليوم الأول.. غدا الثلاثاء 21 سبتمبر

تُصرف مرتبات العاملين في وزارات الصحة، والاتصالات، والقوى العاملة، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وشؤون مجلس النواب، وقطاع الأعمال العام، والأوقاف، والثقافة، والسياحة والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والبترول.

أما عن الهيئات التي تصرف مرتباتها خلال نفس اليوم فهم: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والجهاز المركزي للمحاسبات، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، ومجلس النواب.

اليوم الثاني.. الأربعاء 22 سبتمبر

تُصرف مرتبات العاملين في وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي.

أما الهيئات التي ستصرف مرتبات الموظفين في اليوم الثاني فهي النيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

اليوم الثالث.. الخميس 23 سبتمبر

تُصرف مرتبات العاملين في وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

أما الهيئات التي ستصرف مرتبات الموظفين في هذا اليوم فهي الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات والهيئات التابعة لها.