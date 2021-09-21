تأجيل ختام «إيزيس» المسرحي حدادا على رحيل المشير طنطاوي

اعتذرت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة برئاسة المخرجة عبير لطفي، عن إقامة حفل ختام المهرجان، الليلة، وذلك لإعلان وزارة الثقافة الحداد في البلاد على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وأوضحت إدارة المهرجان، في بيان صحفي: «سيتم الإعلان في وقت لاحق عن موعد جديد لتقديم دروع التكريم وشهادات التقدير للمكرمات والفرق المصرية المشاركة في المهرجان».

تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

وانطلقت فعاليات الدورة التأسيسية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة برئاسة المخرجة عبير لطفي، في 15 سبتمبر الجاري لمدة 7 أيام متواصلة، وحملت الدورة الأولى من المهرجان اسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال.وشهدت الدورة الأولى من المهرجان مشاركة 17 عرضا مسرحيا من 10 دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الندوات والنقاشات حول الشأن المسرحي، بخلاف عدد من الورش ما بين الأداء التمثيلي والكتابة الإبداعية.

وأعلنت المخرجة عبير لطفي رئيس المهرجان، في وقت سابق، أن نسخة العام الجاري لن يكون بها مسابقة بسبب جائحة كورونا.

مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح يؤجل حفل الختام

ولم يكن ختام مهرجان إيزيس المسرحي هو الاحتفالية الوحيدة التي سيتم تأجيلها الليلة، إذ أعلنت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح برئاسة الدكتور أشرف زكي، تأجيل حفل ختام الدورة السادسة من المهرجان، التي كان من المقرر إقامتها الليلة، حدادا على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق اليوم، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة المشير طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.