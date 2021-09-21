عصام السقا: أنا من مدرسة نور الشريف في التمثيل وأسير على خطاه (صور)

قال الفنان عصام السقا، إنه من عشاق الغوص في تفاصيل الشخصيات التي يقابلها في حياته، والارتباط بها، وتسجيل كل ما يخصها من حركات وطريقة كلام وملابس وغيرها من التفاصيل، وتخرينها داخل عقله، وهذا ما يجعله يستعين بمثل هذه الوجوه الحقيقية في الأدوار التي يلعبها في أعماله الفنية.

وقال عصام السقا، خلال لقاءه بندوة داخل مقر جريدة «الوطن»، إن شخصية «هيثم» التي جسّدها في حكاية «بيت عز» من مسلسل «إلا أنا»، والذي عرض على شاشة قناة dmc، حقيقية وموجودة بالفعل في المجتمع، مضيفًا «كل الشخصيات التي قدمتها على الشاشة، أثناء التحضير والاستعداد لها، بسترجع تفاصيلها من الشخصيات التي قابلتها يومًا ما».

عصام السقا: الأدوار التي أقدمها على الشاشة من وحي شخصيات حقيقية

وتابع: ضمن أصدقائي شخص يشبه هيثم الرافض لزواجه من الأساس، كذلك في شخصية سعيد المحامي التي جسّدتها في مسلسل «ضل راجل» أعرف محاميًا يمتلك والده مقهى، وهناك خلاف بينهما، ومن ثم أنا دائمًا أحصل على شخصياتي الفنية من الشارع، ولا أكتفي بقراءة السيناريو أو رسم تفاصيل الشخصية من وحي خيالي، لكن أبحث عن الشخصية بين الناس وأسير على تفاصيلها حتى فيما يخص طريقة ارتداءها الملابس.

عصام السقا عن مشواره الفني: بدأ برحلة تعب

وعن الفنان نور الشريف الذي كان يُسجل تفاصيل الشخصيات التي يقابلها داخل «كشكول»، قال عصام السقا: «أنا مدرستي في التمثيل الأستاذ نور الشريف، وأسير في خطه الفني، أنا مريت بكل الشخصيات، والمشوار بدأ برحلة تعب منذ البداية، لم أدخل مجال التمثيل فجأة، لكن أنا مريت بمراحل كثيرة منذ بداياتي في الصعيد ومجيئي للقاهرة لاستكمال دراستي، وعملت في أكثر من شغلانة، وعملت على تطوير نفسي، وبالتالي قابلت وجوها كثيرة ومختلفة، وعندما يأتيني دور أقرأ الورق وبعد ذلك استحضر الشخصية من الوجوه الحقيقية التي مرّت عليّ، وهو مافرق معي كثيرًا في التمثيل».