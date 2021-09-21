مكافأة 500 جنيه للعاملين بجامعة دمياط بعد تلقيهم لقاح كورونا

قرر الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، صرف مكافأة 500 جنيه لأعضاء الجهاز الإداري الذين تلقوا لقاح كورونا خلال حملة «إطعم من أجل مصر»، التي نظمتها الجامعة خلال الفترة الماضية، وشمل القرار أعضاء الجهاز الإداري الذين تلقوا اللقاح خارج الجامعة، على أن يقدموا ما يثبت تلقيهم اللقاح، وذلك نظرًا لحرصهم على السلامة المهنية بالإدارة العامة للجامعة والكليات ووحدات الجامعة المختلفة.

حصر أسماء أعضاء الجهاز الإداري ممن تلقوا لقاح كورونا

كما كلف رئيس الجامعة الأمين المساعد للشئون الإدارية، بحصر أسماء أعضاء الجهاز الإداري الذين تلقوا اللقاح من واقع سجلات الجامعة وبالتنسيق مع أمناء كليات الجامعة الـ14.

رئيس جامعة دمياط يشكر من تلقوا اللقاح .. حافظوا على السلامة والصحة المهنية

وتقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الجهاز الإداري الذين حرصوا على تلقي اللقاح حرصًا على السلامة والصحة المهنية بالجامعة وتفهمهم لأهمية تلقي اللقاح لضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة وبضرورة تواجدهم بمقار عملهم لتأدية مهامهم الموكلة إليهم في ظل العجز الشديد بالجهاز الإداري للجامعة.

و كانت جامعة دمياط، باشرت تطعيم طلاب وطالبات كلية التجارة بلقاح كورونا قبل أيام، وأعلنت إدارة الجامعة عن مواعيد وأماكن تلقي اللقاح لجميع الكليات، التي لم يعلن عنها بعد، والطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم من مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات جامعة دمياط للعام الجامعي الجديد، ضمن خطط الدولة للحفاظ على صحة مواطنيها من مختلف الفئات.