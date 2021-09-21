التعليم: كل مديرية تعليمية لها الحق في تغيير النظام المدرسي بشرط

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجوز لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفق ظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته.

جاء ذلك خلال القرار الوزاري الصادر برقم 133 بتاريخ 21-9 -2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022.

معلمو اللغة العربية أو التربية الدينية يقومون بتدريس منهج القيم

وكما نص القرار الوزاري رقم 133، على أن يشارك في تدريس المناهج الدراسية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار، معلمي المواد الأساسية كل في تخصصه كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر للصف الرابع مدرس «اللغة العربية أو التربية الدينية» بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا.

وأضاف القرار، أن يكون الإشراف للإدارة المركزية للتعليم الأساسي علي كل ما يتعلق بحلقة التعليم الابتدائي من خـلال متابعة وإشراف الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، وإدارات التعليم الابتدائي بالمديريات والإدارات التعليمية، ويكون التوجيه الفني للصف الرابع الابتدائي للمواد الدراسية من خلال توجيه عام المواد الدراسية كل في تخصصه، نزولا بموجـه أول المادة بالإدارة التعليمية وحتى موجـه المدرسة الخاص بالمادة.

المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي

وحدد القرار الوزاري، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام: «الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات»، والمواد هي: «اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية «Connect»، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية «الإسلامية، أو المسيحية»، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتس»، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.