كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آليات تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة حرصها على تطوير مهارات الطلاب، من خلال إضافة مناهج جديدة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أنه تم الانتهاء من استعدادت العام الدراسي الجديد.

وأضافت الوزارة في بيان عنها، أنّها انتهت من استعدادات العام الدراسي الجديد، وجرى إضافة مواد القيم واحترام الآخر، والمهارات الفنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمناهج الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أنّ نظام التقييم يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، في صورة 4 ألوان تعبر عن اكتساب الطالب للمعارف والمهارات.

آليات تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022

- اللون الأزرق يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات وهو من 85 إلى 100.

- اللون الأخضر يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف من 65 إلى 85.

- اللون الأصفر يوضح أنّ المتعلم يحتاج إلى بعض الدعم 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات من 1 لأقل من 50.

أدوات تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي

- الاختبارات.

- المهام الأدائية.

- المواظبة على الحضور.

- تقويم تكويني.

- معدل حضور لا يقل عن 80%.

- أخرى.