التعليم العالي: ليس لنا علاقة بالكيانات غير المعتمدة ونداهم المخالفة

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق بالوزارة، طلاب الثانوية العامة المسجلين بتنسيق المرحلة الثالثة 2021، وكذلك الطلاب المسجلين بتنسيق الدبلومات الفنية 2021، من الكيانات التعليمية والمعاهد والأكاديميات الوهمية التي تدعى انتسابها للتعليم العالي، مؤكداً أن جميع الأماكن المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، متاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني وموقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

التعليم العالي: يجب على الطلاب التواصل مع الوزارة ومكتب التنسيق قبل التقدم لأي كيان تعليمي لا يتبع الوزارة

وأكد المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن لجنة الضبطية التابعة للوزارة تتابع عن كثب جميع الإعلانات الترويجية لجميع الكيانات التعليمية، موضحاً أن ما يكتشف تزويره وادعائه صفات وقدرات علمية وتقديمه خدمات تعليمية بدون تراخيص، يتم مداهمته، موضحاً أن جميع الجامعات والمعاهد والأكاديميات المعتمدة من قبل الوزارة متاحة عبر المنصات المختلفة.

وناشد «عطا»، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات للكيانات الوهمية، خاصة المنصات التعليمية خارج مصر، مؤكدا أن جميع الكيانات المعترف بها من قبل الأعلى للجامعات الحكومية موجودة على موقع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة استطاعت الفترة الماضية مداهمة ما يقرب من 255 كيانا وهميا يدعي انتسابه لوزارة التعليم العالي والجامعات، وحصوله على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.