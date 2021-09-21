السفارة الأمريكية بالقاهرة تنعى طنطاوي: خالص العزاء لحكومة مصر وشعبها

نعت السفارة الأمريكية في القاهرة، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت السفارة في بيان لها: "تتقدم السفارة الأمريكية بخالص العزاء لحكومة وشعب مصر في وفاة المشير طنطاوي. ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية الاستراتيجية".

الرئاسة تنعى المشير طنطاوي

وكانت رئاسة الجمهورية نعت طنطاوي، في بيان، جاء فيه: «فقدت مصر رجلًا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

وتابع البيان: «بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، قائد ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر».

وتابع البيان: « ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن».

وكان طنطاوي، أحد أبناء حي عابدين الشعبي لأسرة نوبية، وُلد في 31 أكتوبر 1935، وعاش فيها فترة الصبا والدراسة، وتخرج في الأول من أبريل عام 1956، أي منذ نحو 65 عاما، ليمضي في الخدمة بقواتنا المسلحة أكثر من نصف قرن، كأحد أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف الجيش المصري، وتحديدا لمدة 56 عاما.