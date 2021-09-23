أسعار ومواصفات «شيري أريزو 5» و«إم جي 5» موديل 2022.. قارن قبل الشراء

استقبلت أسواق السيارات المحلية، خلال الأشهر القليلة الماضية، عدد كبير من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، والتي تختلف فيما بينها حسب النوع والفئة السعرية والتجهيزات الخاصة بكل سيارة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة أسعار وتجهيزات سيارتي السيدان «شيري أريزو 5 موديل 2022»، و«أم جي 5 موديل 2022»، ضمن مقارنة في الفئة السعرية والتجهيزات الخاصة بالسيارتين، وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي للسيارتين في مصر.

قائمة أسعار وتجهيزات سيارة شيري أريزو 5 موديل 2022

- تتوافر السيارة بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 179 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 194 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 197 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 212 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات في الفئة الأولى، وأوتوماتيكي مكون من 7 سرعات في باقي الفئات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 11.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4572 ملم الطول، 1825 ملم العرض، 1482 ملم الارتفاع، 2670 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 129 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 430 لتر.

قائمة أسعار وتجهيزات سيارة إم جي 5 موديل 2022

- تتوافر داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 235 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 256 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 276 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات من طراز CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد «4601 ملم الطول، 1818 ملم العرض، 1489 ملم الارتفاع، 2680 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع عن الأرض مسافة 168 ملم».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 512 لترا.