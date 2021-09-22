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حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

الوضع الفلكي داعم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع من حولك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر بمنزل العلاقات يساعدك اليوم على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب جيرارد بيكيه، ويوافق تاريخ ميلاده 2 فبراير

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