ناقلة الغاز المسال المحملة بـ65 ألف طن تغادر ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 سفينة، وغادرت اليوم ناقلة الغاز المسال «SERI BALQIS»، التى ترفع علم ماليزيا، ويبلغ طولها 259 مترا بعرض 46 مترا، بعد أن حملت شحنة تبلغ حوالي 65 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى الكويت.

رئيس مجلس إدارة الهيئة يرفع حالة الاستعداد لمغادرة ناقلة الغاز بأمان

وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها وتراسيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24763 طنا، تشمل: 11010 أطنان فوسفات و2300 طن مولاس و3300 طن بودرة جبس، و2512 طن كوارتز، و5641 طن رمل.

32396 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32396 طنا تشمل: 17000 طن ذرة و610 أطنان إبلاكاش و9100 طن خردة و3462 طن نواتج تقطير و778 طن خشب زان و1446 طن كلوريد ايثيلين.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 270 حاوية مكافئة تشمل: خضروات «بطاطا و بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «برسيم وريحان وبصل وكتان»، وفواكه «رمان وفراولة»، إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وأمريكا وإسبانيا ومالطا وغينيا وكرواتيا وسلوفينيا وإنجلترا.

104327 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 546 حاوية مكافئة، والترانزيت 1120 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 104327 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71069 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2674 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والمنيا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3635 شاحنة.