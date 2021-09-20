تعرف على شروط التقديم لوظيفتي مرشد أول وثالث بهيئة ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن حاجتها لشغل وظائف الإرشاد بالمجموعة النوعية للوظائف البحرية استنادا لأحكام لائحة المرشدين الخاصة بهيئة ميناء دمياط الصادرة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 1993 وتعديلاتها، وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

و أعلنت الهيئة حاجتها لعدد 4 مرشد أول ووضعت للتقديم عدة شروط كالآتي:

- الحصول على شهادة ربان أعالي البحار ومزاولة أعمال الملاحة على السفن لمدة لا تقل عن عامين.

- قضاء مدة بينية قدرها 4 سنوات في وظيفة مرشد ثان

- قضاء مدة خبرة كلية 8 سنوات في وظيفة مرشد والعمل على سفن بحمولة كلية 35 ألف طن

- اجتياز الاختبار المقرر للوظيفة أمام لجنة امتحان المرشدين بالهيئة.

- اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الهيئة في مجالى الإرشاد و الملاحة .

- قدرة على قيادة السفن وفقاً للحمولات المخصصة للوظيفة وأن يكون لائقا طبيا لمهام الوظيفة المطلوبة .

و أعلنت هيئة ميناء دمياط عن حاجتها لمرشد ثالث ووضعت للتقديم عدة شروط من بينها الآتي:

- الحصول على شهادة ربان أعالي البحار ومزاولة أعمال الملاحة على السفن لمدة لا تقل عن عامين .

- ألا يزيد سن المتقدم عن 50 سنة حين صدور قرار التعيين

- اجتياز الاختبار الفني للوظيفة أمام لجنة امتحان المرشدين بالهيئة.

- قدرة على قيادة السفن وفقاً للحمولات المخصصة للوظيفة

-أن يكون لائقا طبيا لمهام الوظيفة المطلوبة

الأوراق المطلوبة

- صورة طبق الأصل من التأهيل العلمي المطلوب لربان أعالي البحار

- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد كمبيوتر

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة

- عدد 6 صور شخصية حديثة

- نموذج الكشف الطبي

- شهادة خبرة معتمدة بمزاولة أعمال الإرشاد و قضاء المدة البينية المطلوبة لكل وظيفة

- ويحصل مقدم الطلب على إيصال محدد فيه تاريخ الاختبار ومكانه ونوعه.