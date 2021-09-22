طرق حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار.. «استخدم مشترك»

يعاني الكثيرون في بعض الأحيان من تذبذب التيار الكهربائي داخل المنزل، الأمر الذي يُعرِّض الأجهزة الكهربائية لخطر التلف، ما يجعلهم في حيرة من أمرهم كيف يقضون على هذه المشكلة ويبحثون عن حلول ونصائح لحماية أجهزتهم من تذبذب التيار الكهربائي.

وتيسيرا على المواطنين، كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الخطوات لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار نعرض أبرزها فيما يلي:

نصائح مرفق الكهرباء لحماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار

1- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر (البريزة).

2- من الأفضل لحماية أجهزتك من التذبذب، استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

3- ينصح عند عودة التيار الكهربائي أن يتم الانتظار لعدة ثوانٍ قبل توصيل الأجهزة مرة أخرى في التيار.

طريقة التقدم بشكوى من تلف الأجهزة بسبب تذبذب التيار

- على الشخص المتضرر التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد بمدینة نصر.

-أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- عن طريق البرید ص.ب. 73 بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479

- الاتصال على رقم 23421476.. داخلي 154.

أسباب انقطاع الكهرباء في بعض الأماكن

ومن جانبه، علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، تقديم الإعلامي محمد علي خير، على انقطاع الكهرباء في بعض الأماكن، موضحا أن سبب انقطاع التيار الكهربائي عند بعض الأماكن يرجع إلى مواصلة العمل فيها لتطويرها، كما يوجد الكثير من أعمال التطوير سواء في الطرق أو المنشآت السكنية أو التوسعات، وهو ما يتطلب إعادة للمسارات أسفل الطرق، ما يحدث بعض التعطيلات في الكابلات المغذية الكهربية.