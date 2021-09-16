«الكهرباء» تكشف أسباب انقطاع التيار في بعض الأماكن

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إنَّ الوزارة تستعد تزامنا مع المواسم التي يصحبها تغيرات مناخية، ويدعم ذلك الوفرة في الكهرباء والتطوير الذي حدث في الشركات، ولكن يتبقى شيء مهم، وهو الصيانة المستمرة ومتابعتها، والتأكد من جاهزية المهمات الكهربائية وعزلها، والصيانة الخاصة بها، وفرق الطوارئ على استعداد بالنسبة للمهمات والمولدات، وذلك تزامنا مع التغيرات الجوية مثل الأمطار والرياح.

أسباب انقطاع التيار الكهربائي

وأضاف «حمزة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، تقديم الإعلامي محمد علي خير، اليوم الخميس، أنَّ سببت انقطاع التيار الكهربائي عند بعض الأماكن يرجع إلى مواصلة العمل فيها لتطويرها، وهناك أعمال تطوير كثيرة للغاية سواء في الطرق أو المنشآت السكنية أو التوسعات، وبالتالي قد تتطلب إعادة للمسارات أسفل الطرق، ما يحدث بعض التعطيلات في الكابلات المغذية الكهربية.

نسبة تغطية شبكات توزيع الكهرباء وصل لـ 85%

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة: «احنا اطمأنينا من ناحية الإنتاج والنقل، وبشكل كبير من ناحية التوزيع، لكننا مازالنا شغالين في توزيع الشبكات داخل الكتل السكنية والأماكن التي بها المباني المخالفة، والتي تسبب في حجم كبير على شبكات التوزيع، وقطعنا شوط كبير فيها، بنسبة 80% أو 85%».

تحديث 47 مركز تحكم على مستوى شبكات التوزيع

وواصل المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة: «الانقطاع قد يكون أيضا بسبب التوسعات الموجودة، والتي تتطلب قطع للتيار الكهربائي، وشغالين دلوقتي في حاجة مهمة في بعض مراكز التحكم، واللي عددها 47 مركز على مستوى شبكات التوزيع بيتم تحديثهم، والبدء في 4 مراكز تحكم على أحدث الطرز الموجودة، ودي أحيانا تتطلب فصل التيار الكهربي، وبنبقى حريصين نضع مولدات طوارئ»