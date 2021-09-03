بلقيس بعد أزمتها مع الموسيقيين: أنا بنت البلد دي والجمهور المصري سميع

قالت الفنانة بلقيس، إنها كانت تطمح مع بداية دخولها عالم الغناء أن تصبح في يوم ما نجمة كبيرة، وتتصدر المنصات الرقمية، «حاسة دلوقتي إن أنا في أرض الواقع، وكل اللي فات ده كان خيال».

بلقيس مكنش عندي الجرأة أغني بالمصري

وأضافت «بلقيس» خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أنها للمرة الأولى تظهر في برنامج جماهيري مصري، «أنا بنت البلد دي، وعشت فيها كتير، ووالدي عاش فيها أكتر من 40 سنة في القاهرة، وكنت دايما بحس إني بنتمي للمجتمع بشكل أو بآخر لكن مكانش عندي الجرأة أعمل حاجة مصرية، ودايما بتسئل هو إنتي اتأخرتي ليه يعني غنيتي لبناني ومغربي وخليجي بس إشمعنى المصري مغنيتهوش».

الجمهور المصري عاشق لكل جديد ومتذوق وفنان

وتابعت: «الجمهور المصري سميع ومتذوق وفنان، كان فيه ناس بتحضر ليا 3 حفلات في الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية في 2015، فالجمهور المصري عاشق للجديد وحابب يسمع المصريين والعرب».

سر تمكنها من التحدث باللهجات العربية المختلفة

وعن تمكنها بالتحدث باللهجات العربية المختلفة: «فيه ناس انتقدت هذا وقالت إنتي إزاي مش متمسكة بلهجة معينة، أحب أقول إن ده مش مقصود بس أنا اتولدت واتربيت وعشت وأمتلك الجنسية الإماراتية، والمجتمع الإماراتي خليط من الثقافات بشكل غريب وكله متسامح ومتعايش بشكل سلمي، فكان في المدرسة عندي زميلات مصريين وفلسطينيين وسوريين ولبنانيين، وأردنيين وعراقيين وسعوديين وإماراتيين».

وواصلت: «بتكلم مع أقاربي باللهجة الإماراتية، لكن مع بابا وماما اللهجة اليمنية البيضاء، لكن مع أي جمهور عربي بقلب اللهجة على طول، معرفش ده انفصام ولا إيه».

يذكر أن الفنانة بلقيس دخلت في أزمة مع نقابة الموسيقيين، وفوجئت بمنعها من الغناء في مصر بسبب مشاكل في التصاريح والتراخيص لحفلها في أول ظهور لها بالأوبرا بعد غياب 4 سنوات، تحت قيادة المايسترو أحمد طه، إلا أن المشكلة جرى حلها بعد سداد الرسوم، وأقيمت الحفل بالفعل.

كما تصدر اسم الفنانة بلقيس ومحمد رمضان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يجمعهما معا، يؤديان خلاله حركات راقصة على أغنية «ثابت» التي طرحها رمضان في شهر يونيو الماضي.