انطلاق ختام مهرجان «المهن التمثيلية» في دورته الـ6 الخميس

قررت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح برئاسة الدكتور أشرف زكي، تأجيل حفل ختام الدورة السادسة من المهرجان الذي كان من المقرر إقامته الليلة، إلى الخميس الموافق 23 سبتمر في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك حدادًا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

تكريم الفنانة ليلى طاهر

ومن المقرر، أن تكرم الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، وذلك في أول ظهور لها بعد إعلانها الاعتزال رسميا، على أن يسلم الفنان مصطفى شعبان الجوائز، وجرى تكريم الفنان القدير محمود حميدة، في افتتاح المهرجان، والذي أعرب عن سعادته وامتنانه للتكريم المقدم من نقابة المهن التمثيلية النقابة المنتمي لها.

وعن العروض التي شاركت في مهرجان نقابة المهن التمثيلية: هي:« الوحشي، الدخان، منحنى خطر، فيدا، راس العش، الأيام المخمورة، فن، المهزلة الأرضية».

نقابة المهن التمثيلية تنعى المشير طنطاوي

وكانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا صباح اليوم، تنعى فيه المشير محمد حسين طنطاوي، قائلة:«بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وجميع فناني مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى شعب مصر لوفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، لما يزيد عن عشرين عامًا ساهم من خلالها في تطوير قدرات الجيش المصري، وتولى قيادة البلاد في فترة مهمة من عمرها، نسأل المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهل وذويه الصبر والسلوان».