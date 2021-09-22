«التعليم» تخصص 35 درجة للمعلم لتقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 133 بتاريخ 21- 9 - 2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022.

حصتان دراسيتان لقياس المهام الأدائية لاكتساب الطلاب للمهارات

وحدد القرار الوزاري، المهام الأدائية التي تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وهي تمثل مهاما قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان، الحصة الأولي يوزع المعلم الطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيثة لينتهي منها في زمن قدره حصتان داخل الفصل أو المدرسة - اعتبارات تنفيذية: ( تطبيق المهام الأدائية)

5 درجات للتخطيط والعمل الجدية و25 للمنتج النهائي

أوضح القرار الوزاري، استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير وهي التالية:

- ينتقى المعلم عددا من المهام المعدة مسبقاً على المنصة المخصصة لذلك.

- يساعد المعلم الطلاب في اختيار المهام المناسبة لميولهم من تلك التي قام باختيارها مسبقا.

- يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتان دراسيتان.

- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصية التوجيه الطلاب.

- الدرجة المخصصة للمهام الأدائية هي (35) درجة تتوزع كما يلي:( 5 درجات التخطيط الجيد، 5 درجات جدية العمل، 25 درجة للمنتج النهائي).

تخصيص 5 درجات من كل مادة لانتظام حضور

أوضح القرار الوزاري، نظام الحضور طلاب الصف الرابع الإبتدائي، حيث أكد على المواظبة على الحضور، ونص على تخصيص 5 درجات من كل مادة لانتظام حضور طلاب الصف الرابع الابتدائي إلى المدرسة وتحسب كما يلي:-

- يواظب الطالب على الحضور إلى المدرسة، يتغيب أحياناً 3 أيام بعذر مقبول (5 درجات).

- يواظب على الحضور، يتغيب 3 أيام بدون عذر (3 درجات).

- يتغيب بدون عذر كثيراً.