إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي و«نقل» بالأقصر

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم قبل قليل، بين سيارة ملاكي وأخرى «نقل كبود»، بالقرب من كمين «الهنادي»، بدائرة مركز إسنا، جنوب محافظة الأقصر، تم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى إسنا المركزي، كما تم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث تصادم بين سيارتين بإسنا

تلقى اللواء خالدعبد الحميد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، بوقوع حادث نتيجة اصطدام سيارة ملاكي مع سيارة نقل «كبود»، بالقرب من منطقة كمين «الهنادي»، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين، مما أدى إلى حدوث تصادم بين السيارتين ووقوع 7 مصابين.

أسماء وبيانات مصابي حادث إسنا

تم ارسال المصابين إلى مستشفى إسنا المركزي للعلاج، وهم: «أيوب ج.»، 31 سنة، مقيم بإدفو، مصاباً باشتباه كسر بالحوض والذراع اليسرى، و«محمد ك.»، 27 سنة، مقيم بناحية «الشغب»، مصاباً باشتباه كسر في الضلوع، و«أحمد ي.»، 19 سنة، مقيم بـ«الشغب»، مصاباً باشتباه كسر في الضلوع، و«غريب أ.»، 38 سنة، مقيم بنفس الناحية، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة «إبراهيم س.»، 42 سنة، مقيم إدفو، باشتباه كسر في الذراع اليمنى وجروح بالرأس، و«علي م.»، 52 سنة، مقيم بنفس الناحية، مصاباً بجروح متفرقة بالرأس واشتباه كسر بالكتف، و«يوسف م.»، 53 سنة، مقيم بـ«الشغب»، مصاباً بجروح متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضراللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية.