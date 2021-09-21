السيسي: الشرق الأوسط يحتل موقعا متقدما بقائمة المناطق الأكثر اضطرابا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن منطقة الشرق الأوسط، كما تتسم بموقع استراتيجى فريد، فإنها تحتل أيضا موقعا متقدما على قائمة مناطق العالم الأكثر اضطرابا، ما يضيف إلى التحديات العالمية المشتركة التى تواجهها دول المنطقة، تحديات أخرى ذات خصوصية بدولها، إذ بات مفهوم الدولة الوطنية القوية المتماسكة، مهددا بعوامل اضطراب متعددة، يكمن جوهرها فى الانقسام والتشرذم بأنواعه المختلفة، سواء كان طائفيا أو سياسيا أو عرقيا.

السيسي: لا غنى عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا ما يجعل دولا غنية بمواردها الطبيعية وتاريخها وحضارتها العريقة، كالعراق الشقيق أو بثقافتها وتنوعها الديني والعرقي، كلبنان وسوريا، أو بمواردها وثرواتها وموقعها المتميز کليبيا، أو بموقعها الاستراتيجى، كاليمن، تعاني كل هذا الكم من التحديات الضخمة.

وتابع: «هذا يؤكد أنه لا غنى عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع، الذي لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد، ويحول دون التدخل في الشئون العربية».