السيسي عن العمل متعدد الأطراف: دعونا نتكاتف لننقذ أنفسنا قبل فوات الأوان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العمل متعدد الأطراف يمثل أهمية بالغة، تتضاعف مع مرور الزمن، نظرا لزيادة التحديات وتنامي المخاطر، ونشوء مصاعب مستجدة على عالمنا، فيظل العمل متعدد الأطراف وسيلة للنجاة من احتدام المواجهات، وتصاعد الخلافات.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ما يشهده عالمنا اليوم من تحديات متتالية، يحتم علينا أن تكون لنا وقفة مراجعة، تهدف إلى تسخير الموارد اللازمة، لمواجهتها كأولوية متقدمة حفاظا على الإنسانية بأسرها، هذا نداء توجهه مصر إلى أشقائها في الإنسانية، «دعونا نتكاتف لننقذ أنفسنا قبل فوات الأوان.. معتمدين فى تحقيق هدفنا على قوة المنطق.. لا على منطق القوة».