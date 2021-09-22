مصدر مقرب من أسرة «ليال» يكشف تفاصيل وفاتها: شِرقت وملحقتش توصل المستشفى

كشف مصدر مقرب من أسرة الطفلة «ليال أحمد العزب»، المصابة بضمور العضلات الشوكي، تفاصيل وفاتها، حيث أكد لـ«الوطن» إلى أن الطفلة توفيت بسبب أنها «شرقت وملحقتش توصل المستشفى».

وكانت الطفلة تلقت الحقنة الأغلى في العالم، من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات يوم 3 أغسطس الماضي بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر.

تفاصيل حالة الطفلة ليال.. بدأت في عمر 6 شهور

بداية اكتشاف حالة الطفلة ليال كانت بظهور أعراض عليها في سن 6 شهور بحسب تصريحات سابقة لوالدتها ربا الأشقر، لـ«الوطن»، مؤكدة أنها وجدت رضيعتها عاجزة عن الزحف كباقي الأطفال، علاوة على عدم قدرتها على تحريك اليدين والقدمين ومعاناتها الشديدة في البلع، في الوقت الذي فشل فيه الكثير من الأطباء في تشخيص حالة طفلتها في بداية الأمر حتى اضطررت الأسرة لقطع مئات الكيلو مترات من مسقط رأسها بـ محافظة دمياط إلى القاهرة بحثا عن تشخيص صحيح لحالة طفلتها الوحيدة.

وتلقت الطفلة ليال العلاج ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي بعلاج جيني يعتبر الأغلى في العالم، حيث أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تشخيص إصابة الطفلة «ليال أحمد العزب» كان إصابة بالضمور العضلي الشوكي وأن ذلك جاء بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية.

وأوضح مجاهد أنه تم عرضها على اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، حيث تم مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقي العلاج الچيني، وذلك قبل وفاتها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وكانت أسرة ليال نجحت في جمع قرابة 35 مليون جنيه من أجل علاجها قبل أن يأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي الذي يعتبر الأغلى في العالم على نفقة الدولة، وتبرعت أسرة ليال بالمبلغ الذي جمعوه لصندوق تحيا مصر.