«التعليم» تكشف آليات عقد اختبارات «4 ابتدائي» للعام الجديد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آليات عقد المعلم لاختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أن المعلم يختار الاختبارات المعدة مسبقاً من المنصة المخصصة لها، وتُطبق ثلاث مرات في كل فصل دراسي.

وأضافت الوزارة في الكتاب الدوري رقم 133 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الاختبارين الأول والثاني يتم تطبيقهما على قياس نواتج التعلم المستهدفة خلال الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حدة، والاختبار النهائي يقيس نواتج التعلم للفصل الدراسي كاملاً.

«التعليم»: مناهج الصف الرابع الابتدائي تُطبق على جميع المدارس الرسمية واللغات والخاصة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبارين الأول والثاني يستغرقان زمن الحصة العادية، وتحت ملاحظة معلم الحصة، وذلك في الأسبوع الأخير من الشهر، ويتم تطبيق الاختبار النهائي في نهاية الفصل الدراسي، لافته إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائي يتم تطبيقها على المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة بنوعيها العربي واللغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حرصت على تطبيق مناهج جديدة مطورة لطلاب الصف الرابع الابتدائي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم بعيدة تماماً عن الحفظ والتلقين.

«شوقي»: تفعيل الحضور والغياب من أول الدراسة

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المناهج الجديدة تم إعدادها من قبل كبار المتخصصين، مؤكداً أن الدراسة حضورية في المدارس وسيتم تفعيل الحضور والغياب.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأنه تم الإعلان عن تفاصيل الخطة الزمنية للدراسة، لافتا إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتباراً من 9 أكتوبر المقبل، حيث تم التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب اعتباراً من أول أيام الدراسة.