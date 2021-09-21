التعليم: 5 درجات في كل مادة لانتظام الطلاب في الحضور بالمدرسة

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 5 درجات في كل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، موضحة أن الحضور سيكون نظامياً مع تفعيل الحضور والغياب مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

السماح بالغياب ثلاثة أيام.. بعذر مقبول

وأضافت الوزارة في الكتاب الدوري رقم 133 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن تخصيص 5 درجات لكل مادة لانتظام حضور طلاب الصف الرابع الابتدائي يتم على أساس حضور الطلاب إلى المدرسة ويسمح له بالغياب لمدة 3 أيام بعذر مقبول.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تخصيص 3 درجات في كل مادة للطالب الذي يواظب على الحضور ويتاح له الغياب أحياناً لمدة 3 أيام بدون عذر، وتخصيص درجة واحدة للطالب الذي يتغيب بدون عذر كثيراً.