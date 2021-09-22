مسعفان يسلمان 122 ألف جنيه لأسرة مصاب في حادث بالغربية

سلم مسعفان بمرفق إسعاف الغربية مبلغ مالي قدره 122 ألف جنيه، اليوم، عثرا عليه بحوزة مصاب في حادث تصادم سيارتين بنطاق الطريق الدولي «المحلة - كفرالشيخ».

وكانت غرفة العمليات والطوارىء بمرفق الإسعاف استقبلت إخطارًا بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولى «المحلة - كفر الشيخ».

ودفع المرفق بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين الأربعة للمستشفى، وتراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة وهم «هانى مصطفى، من مدينة المنصورة، منصور الدمياطي، من مدينة المحلة، ومحمود عطية، وأحمد وجيه، من مدينة الحوامدية».

شجاعة مسعفين تنقذ حياة مصابي الحادث

وأثناء نقل المصاب الأول عثر المسعف «السيد شعبان السحاقي»، والسائق «وليد عبدالعزيز الشرنوبي»، على مبلغ مالي قدره 122000 جنيه مصري، وتحفظا على المبلغ وبعد نقل المصابين إلى طوارىء مستشفى المحلة الكبرى العام، سلما المبلغ إلى شقيق المصاب وفق محضرا رسميا، في حضور الدكتور مجدي عوض مدير مرفق الإسعاف بالغربية، وسامي شاكر، مشرف قطاع إسعاف المحلة الكبرى وأحمد صبري نائب رئيس نقابة إسعاف الغربية.

ووجه الدكتور مجدي عوض مدير مرفق لإسعاف الشكر للمسعف والسائق على أمانتهما خلال فترة العمل بهيئة الإسعاف، وأفاد إبراهيم الجمل نقيب مسعفي الغربية، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن المسعفين قدما نموذجا رائعا في التفاني والأمانة والإخلاص في عملهم، لافتا إلى أن مجلس النقابة يقدم كل الدعم للعاملين ويكرم المتميزين منهم.