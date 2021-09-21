محافظ الغربية يتفقد مشروعات خدمية في المحلة وسمنود (صور)

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار الجولات الميدانية صباحاً ومساءًا، من أجل متابعة كافة المشروعات على أرض الواقع والتعرف على مشاكل المواطنين وحلها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، اليوم، بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، وبدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارعي «جمال عبد الناصر وعبد الحي شاهين»، بمنشية البكري، وكلف المحافظ بسرعة إنجاز الأعمال وتذليل كافة العقبات.

كما تفقد شارع الجمهورية، وطريق شركة النصر، الجاري تطويره من خلال وضع البلدورات تمهيداً لأعمال الرصف، ووجّه المحافظ إلى سرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المقرر.

محافظ الغربية يتفقد أعمال دهان وتزيين البلدورات بالشارع

كما تفقد المحافظ شارع «الزيوت والصابون»، حيث يجري دهان وتزيين البلدورات بالشارع، موجهاً رئيس المدينة إلى نقل العربات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجوار موقف طلعت حرب، لضمان تسيير الحركة المرورية في الشارع.

وفي ذات السياق تفقد المحافظ شارع «الممر»، بسمنود والطريق المؤدي لمسار العائلة المقدسة حيث وجّه إلى إعادة تأهيل حديقة سمنود وإزالة الأحواض الخارجية لتوسعة الطريق، واختتم الجولة بتفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بقرية «بهبيت الحجارة»، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 35% ومن المقرر الانتهاء منها نهاية أبريل 2022 م .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد عبدالوهاب رئيس مدينة المحلة، وممدوح النجار رئيس حي أول المحلة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وإسلام النجار رئيس مدينة سمنود .