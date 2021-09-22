طقس رطب وانخفاض درجات الحرارة في أول أيام الخريف بالإسكندرية

ساد طقس رطب على مدينة الإسكندرية، وانخفضت درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة وسط زيادة ملحوظة في نشاط الرياح، اليوم الأربعاء، ليبدأ فصل الخريف رسمياً في البلاد وينتهي فصل الصيف، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية أول أيام الخريف

وشهد أول أيام الخريف زيادة ملحوظة في نشاط الرياح على المدينة الساحلية، مع تحذيرات من التقلبات الجوية، حيث أرسلت هيئة الأرصاد الجوية شرحا مفصلا حول فصل الخريف لغرفة للتعامل مع الأمطار في مدينة الإسكندرية استعدادا لاستقبال هذا الفصل المتقلب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فيما يخص هطول الأمطار وزيادة سرعة الرياح، ومن المقرر أن يستمر فصل الخريف 3 أشهر حتى 22 ديسمبر المقبل، ليبدأ بعدها فصل الشتاء.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم 22 سبتمبر

وسجلت درجات الحرارة، اليوم، في محافظة الإسكندرية، 32 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 56%، وسرعة الرياح إلى 23 كيلومتر في الساعة، مع توقعات بعدم هطول أمطار واستمرار الطقس المشمس الرطب على المدينة الساحلية.

وتسبب نشاط الرياح في ارتفاع أمواج البحر بعدد من الشواطئ وخاصًة شواطئ غرب الإسكندرية، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن النزول لمياه البحر تزامنا مع تحذيرات إدارة السياحة والمصايف من ارتفاع الأمواج وخطورة السباحة في عمق مياه البحر لحماية مرتادي الشواطئ من حوادث الغرق.

وكانت شواطئ الإسكندرية سجلت أعلى معدلات نسب الإشغال مع انتهاء موسم الصيف، عقب قرار الحكومة بفتح الشواطئ بعد تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا آنذاك.