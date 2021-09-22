انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2021 غدا

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لطلاب الشهادات الفنية المختلفة، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تستقبل المرحلة الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية «التجارية، الصناعية، الزراعية، والسياحة والفنادق» بحد أدنى 60%، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة «الصناعية، التجارية، الخدمة الاجتماعية، والسياحة والفنادق»، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، وذلك بحد أدنى 60%.

التعليم العالي: إتاحة تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

وحددت الوزارة الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 الذي ينطلق خلال ساعات بنسبة 60%، للطلاب الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الفنية المتقدمة «الصناعية، التجارية، السياحة والفنادق، والزراعية» نظام الخمس سنوات، بحد أدنى 60%، والطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس «السالزيان الدون بوسكو، دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز».

ووضعت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 221 بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض «شعبة تمريض» التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية «فتيات تمريض»، شرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات 2021 الذي عقد في الكليات خلال الفترة الماضية، بنسبة 75%.

التعليم العالي : الموقع يعمل 24 ساعة لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 طوال أيام التنسيق

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، تقدم أوراقهم مباشرة للمعاهد العليا الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم في الفرقة الثالثة بهذه المعاهد، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق تنسيق الدبلومات الفنية صباح غد الخميس، وتستعد معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل الرغبات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بينما يعمل الموقع الإلكتروني للتنسيق طوال 24 ساعة، لاستقبال رغبات الطلاب.