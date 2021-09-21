أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات كتابة رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021، موضحة أن التنسيق يبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 27 من نفس الشهر، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات المتعلقة بالتنسيق.

تعرف على خطوات كتابة رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أوضحت الوزارة، أن هناك مجموعة إرشادات للطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو الصناعية أو التجارية، نظام «الثلاث - الخمس سنوات» لكي يتمكنوا من كتابة رغباتهم.

-يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

-يقوم الطالب بتحديد نوع المؤهل الحاصل عليه «صناعي -تجارى - زراعي - سياحي».

-يحدد الطالب النظام التعليمي الذي حصل منه على شهادة الدبلوم سواء «ثلاث سنوات أو خمس سنوات».

-يكتب الطالب رقم الجلوس والرقم السري.

-يظهر للطالب بيان تأكيدي برقم الجلوس والاسم الثلاثي.

-الضغط على مفتاح «الخطوة التالية».

-يحتفظ الطالب بالرقم السري.

-يمكن للطالب إجراء أي تعديلات على رغباته قبل إعلان النتيجة.

إرشادات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة

وتابعت الوزارة، أنه هناك مجموعة من الإرشادات للطلاب المستجدين من الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية:

أولاً بالنسبة لشهادة دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي «التجارية - الصناعية – سياحة وفنادق – معاهد الخدمة الاجتماعية – إدارة وسكرتارية مصر القديمة – إدارة وسكرتارية العباسية – إدارة وسكرتارية رمسيس - والمعاهد الفنية الصحية شعبتي «فنيات تمريض – أجهزة طبية» – والمعاهد الفنية للتمريض التابعة لكليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية – المجمع التكنولوجي « الأميرية – السلام – الفيوم »:

-يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

-يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

-يظهر بيان تأكيدي بالاسم الثلاثي.

-يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري.

-يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها.

- للاستفسار الاتصال بالرقم «19468».