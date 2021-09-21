كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي للطلاب الحاصلين على مجموع 60% حد أدنى، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة جميع الرغبات بطريقة صحيحة واتباع كافة التعليمات الخاصة بالتنسيق، مؤكدة أنه سيتم فتح باب التنسيق الذي يتم إلكترونيًا، أمام طلاب الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري.

تعرف على موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي يستمر لمدة خمسة أيام، على أن يتم غلق باب التنسيق الإلكتروني يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنها حريصة على ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني بمختلف تخصصاته الفنية وتحسين جودته لتخريج الكوادر التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- كتابة الرقم السري.

- البدء في تسجيل الرغبات والتي تشمل 75 رغبة.

- الضغط على زر «حفظ».

- يمكن للطالب تعديل رغباته قبل غلق موقع التنسيق الإلكتروني.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الإرشادات العامة الخاصة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2021:

- بالنسبة للشهادات الثانوية الفنية «الصناعية – التجارية – الزراعية - السياحة» ونظائرها نظام «الثلاث - الخمس سنوات».

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق.

- يحدد الطالب نوع المؤهل «صناعي أو تجارى أو زراعي أو سياحي» ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح .

- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «الخطوة التالية».

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله

- فى حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.