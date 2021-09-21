تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات للتقدم للكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات للكليات، وإرشادات ومواعيد وأماكن تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وسوف يتم فتح باب التسجيل للطلاب من يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري ولمدة 4 أيام علي أن تنتهي يوم 27 سبتمبر.

التنسيق يحدد 60% فأكثر لدبلوم المداس الثانوية

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات للكليات، قد حدد 60 % فأكثر لدبلوم المدارس الثانوية «التجارية - الصناعية - الزراعية- سياحة وفنادق»، مشيره إلي أنه سيتم فتح المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام التقديم، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة ٢٤ ساعة طوال أيام المرحلة.

ضوابط التحويل بين الكليات لتنسيق الدبلومات الفنية 2021

كما حددت وزارة التعليم العالي ضوابط التحويل بين الكليات الجامعية لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات للكليات وهي كالتالي :-

- عن طريق موقع مكتب التنسيق علي شبكة الأنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة للمجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها « مثل اجتياز اختبارات القدرات».

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس درجات مجموع الطالب.

ضوابط التحويل بين المعاهد العليا والمتوسطة

ووضعت وزارة التعليم العالي ضوابط التحويل بين المعاهد العليا والمتوسطة، وتتضمن استيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.