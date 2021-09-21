موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. 650 ألف طالب يستعدون للتقديم

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية عبر محرك البحث جوجل، عن موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2021، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود الكثير من الأماكن الشاغرة لطلاب الدبلومات الفنية كافة، عقب الانتهاء من أعمال تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق القبول بالجامعات، حيث نجح في الدبلومات الفنية العام الدراسي 2020-2021، نحو 650 ألف طالب وطالبة، بنظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2021

وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية لـ«الوطن»، إنّ أوائل طلبة الدبلومات الفنية عددهم 22 طالبا وطالبة، منهم 16 طالبة و6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أنّ امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول والثاني سارت بصورة منتظمة، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، علاوة على أنّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم لم ترصد أي تجاوزات خلال الامتحانات، مؤكدا أنّ جميع الطلاب سيسجلون رغباتهم عبر موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2021، عقب إعلان وزارة التعليم العالي بدء التنسيق.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. أوائل الدبلومات الفنية 22 طالبا

ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن أن موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2021، سيكون متاحا لجميع طلاب الدبلومات الفنية، صباح يوم الخميس المقبل، الموافق 23 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن التنسيق سيكون وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. بدء أعمال التنسيق الخميس المقبل

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان عاجل، أنّه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم إلكترونيا من هنا، مؤكدة أنّ أعمال تنسيق الدبلومات الفنية ستتم وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على معامل التنسيق.