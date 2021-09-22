الأمن يفحص فيديو «شاب يمشي عاريا» بالشرقية نظير 25 ألف جنيه

جلسة مراهنة جمعت مجموعة من الأصدقاء على أن يمشي أحدهم عاريًا بشكل تام في أحد شوارع الشرقية، نظير حصوله على مبلغ مالي 25 ألف جنيه، وبالفعل أسرع أحدهم للتجرد من ملابسه بعد أن جمعوا له المبلغ ليظفر بقيمة الرهان، إذ وثق زملاء الرجل الأربعيني فيديو له وقت أن كان يسير عاريًا وسط الشارع، ليتسبب في أزمة واسعة بين سكان القرية الذين رفضوا تسريب الفيديو ونشره على منصات التواصل الاجتماعي لما يحتويه من مشاهد مخلة يعاقب القانون على من نشرها.

فحص فيديو شاب يمشي عاريًا

وقالت مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن وتحديدًا مباحث الإنترنت بدأت في فحص الفيديوهات الموجودة مع عدد من الشباب التي توضح تلك الجريمة؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، إذا يعاقب بجريمة الفعل الفاضح العلني من خلال السير عاريًا دون أي ملابس نظير حصوله على مبلغ مالي.

شروط جريمة الفعل الفاضح العلني

وشرحت مصادر قانونية، شروط جريمة الفعل الفاضح العلني، وهي: «مادي يخدش حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والعلانية»، وأيضًا «القصد الجنائي» وهو تعمد الجاني إتيان الفعل وهذا ما حدث من قبل المتهم الذي كان يسير عاريًا في الشرقية، مضيفة لا يشترط لتوافر الجريمة، أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة.

عقوبة الشاب في فيديو السير عاريًا

وأوضحت المصادر، أن جريمة السير عاريًا يعاقب عليها القانون بالفعل الفاضح إذ نصت المادة 278 من قانون العقوبات المصري، على أنّه: «كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه».