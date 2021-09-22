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محمود مسلم

انتظام حركة قطارات الوجه القبلي بعد توقفها 30 دقيقة

كتب:

الوطن
10:17 ص | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
حركة القطارات

حركة القطارات

أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان صادر عنها اليوم، أنّه في تمام الساعة 7.45 صباحا، وأثناء سير القطار رقم 83/ 2488 نوم (أسوان / القاهرة)، بين المحطة وورشة الفرز بعد نزول الركاب، خرجت 3 عربات من على السكة ولم تسقط، كما لم تتأثر حركة القطارات بالوجه البحري.

وأوضحت هيئة السكك الحديد في بيان عنها، أنّ الواقعة أسفرت عن تأخر 5 قطارات وجه قبلي بمتوسط 30 دقيقة، وفي تمام الساعة 8.40 صباح اليوم، انتظمت حركة القطارات على الوجه القبلي.

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