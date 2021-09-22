السكة الحديد: إنشاء جامعة تكنولوجية لتوفير «الوظائف الحرجة» للمترو والقطار السريع

أعلن الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الموارد البشرية والمشرف على المعهد الفني التكنولوجي بوردان، أنّ الهيئة تضع الرتوش النهائية لإنشاء أول جامعة تكنولوجية للنقل، تابعة لوزارة التعليم العالي، وتشرف عليها السكة الحديد، موضحا أنّ الهيئة تسير بخطوات ناجحة في الاستعانة بخريجين متميزين للعمل بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة في السكة الحديد ومترو الأنفاق ووزارة النقل، من خلال دفعات التخرج من الجامعة التكنولوجية، قائلا: «نأمل في تشغيل الجامعة التكنولوجية بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022».

إنشاء الجامعة التكنولوجية يهدف لتخريج عمالة للسكة الحديد ومترو الأنفاق

وقال حسين لـ«الوطن»، إنّ إنشاء الجامعة التكنولوجية يهدف لتخريج عمالة للسكة الحديد ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي والقطار السريع والنقل البحري، ومجالات النقل كافة في مصر، حيث سيتم تدريس جميع تخصصات النقل، موضحا أنّ الهيئة تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحويل نظام الدراسة بالمعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد، إلى كلية تكنولوجية، لتغطية احتياجات السكة الحديد ومترو الأنفاق ووزارة النقل لجميع الوظائف.

تشكيل لجان مشتركة لإنشاء الجامعة التكنولوجية

وأوضح نائب رئيس السكة الحديد، أنّ الهيئة تعمل على رفع مستوى المعهد التكنولوجي في وردان، من معهد فوق متوسط إلى معهد عالٍ يمنح درجة البكالوريوس بمدة دراسة 4 سنوات بنظام 2+2، تحت مسمى الجامعة التكنولوجية، موضحا أنّ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجّه بتشكيل لجنة لبحث إنشاء الجامعة التكنولوجية، وجرى تشكيل لجان مشتركة بين المختصين في الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمعهد التكنولوجي والمختصين في وزارة التعليم العالي، وجار وضع الرتوش النهائية لإنشاء الجامعة التكنولوجية.

وأشار حسين، إلى أنّ الهيئة تواصل العمل على تحليل المخدرات على العاملين بمنظومة السكك الحديدية لاستبعاد المدمنين، وهناك حملات مفاجئة تتم على العاملين في طوائف التشغيل والوظائف الحرجة بشكل دوري، لاستبعاد أي مدمن من العمل، للحفاظ على سير العمل داخل منظومة السكة الحديد.