توقف حركة قطارات الوجه القبلي بسبب خروج 3 عربات عن القضبان دون إصابات

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن توقف حركة مسير القطارات على الوجه القبلي، عقب خروج 3 عربات عن القضبان من القطار رقم 83 النوم خط «أسوان - القاهرة».

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن القطار خرج من أحد الأرصفة بعد وصوله إلى محطة مصر برمسيس، اتجاه رصيف 11.

وأضاف أن خروج 3 عربات عن القضبان بأحد قطارات النوم، لم يسفر عن أى إصابات أو وفيات، لأن القطار كان خاليًا من الركاب، موضحا أنه جاري رفع الـ3 عربات، لعودة الحركة داخل محطة مصر، وحركة قطارات الوجه القبلي لطبيعتها مرة أخرى.