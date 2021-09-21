ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 عبر «الوطن»، وذلك عقب إعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بلغ 153852 طالب وطالبة، وحضر منهم 153794، وإجمالي عدد الناجحين 133774 أين بنسبة 87%، لافته إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 عبر «الوطن»

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 ظهرت الآن، ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة صورة طبق الأصل من امتحانات الدور الأول، وعقدت بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 عبر «الوطن»

-الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

-كتابة رقم الجلوس.

-الضغط على زر «بحث».

-تظهر النتيجة بالاسم ودرجات الطالب بالتفصيل والمجموع الكلي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 أعلنت باسم الطالب ورقم جلوسه، مؤكدة أن النتيجة تظهر باسم المدرسة التابع لها الطالب وعدد المواد التي نجح فيها وكذلك مجموع الطالب الذي حصل عليه في الامتحانات.

تصحيح امتحانات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 تم إلكترونياً

وأكدت الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021، عقدت بنظام الأسئلة الاختيارية التي تعتمد على الفهم، موضحة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي إصابات بكورونا بين الطلاب.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 إلكترونياً من خلال أجهزة الماسح الضوئي، مؤكدة أن جميع عمليات رصد وتجميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب تمتم إلكترونياً لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.