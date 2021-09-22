موعد الكشف الطبي وتلقي لقاح كورونا للطلاب الجدد بعلوم الإسكندرية

أعلنت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، عن تحديد موعد الكشف الطبي والحصول على لقاح كورونا للطلاب الجدد داخل الحرم الجامعي بمنبي كلية العلوم بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية.

موعد تلقي الطلاب الجدد لقاح كورونا بجامعة الإسكندرية

وحددت كلية العلوم جامعة الإسكندرية يوم السبت المقبل موعدًا لتلقي لقاح كورونا للطلاب الجدد وفق الحروف الأبجدية، بداية من حرف «أ»، حتى حرف «ض»، ويوم الأحد المقبل 26 سبتمبر الجاري، بداية من الحرف «ط» حتى الحرف «و».

موعد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية علوم الإسكندرية

كما أكدت إدارة الكلية أن موعد الكشف الطبي سيكون في نفس الأيام، حيث يتم إجراء الكشف الطبي إضافة إلى تلقي لقاح كورونا للطلاب الجدد وفقاً للحروف المعلنة مع ضرورة إحضار الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لإجراء الكشف الطبي بعلوم الإسكندرية

- بطاقة الترشح

- الرقم المسجل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بضرورة الحصول على اللقاح

كان الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، شدد على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، والحرص على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس التي توفرها الدولة لكل منتسبي الجامعة، من طلاب، وعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، في ظل انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وأكد نبيل أن الجامعة بصدد وضع أكثر من خطة دراسية للتعامل مع أي طارئ مفاجئ خلال العام الدراسي القادم، لافتاً إلى أن الكليات استعدت لاستقبال الطلاب هذا العام بعد فترة من التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا مع الاستمرار في تقليل الكثافة الطلابية بحسب الطاقة الإستعابية لكل كلية.