خطط للتعامل مع الطوارئ في جامعة الإسكندرية خلال العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة بصدد وضع أكثر من خطة دراسية للتعامل مع أي طارئ مفاجئ خلال العام الدراسي الجديد.

تقليل الكثافة الطلابية بحسب الطاقة الإستعابية

وأضاف «نبيل»، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، أن الكليات استعدت لاستقبال الطلاب هذا العام بعد فترة من التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا مع الاستمرار في تقليل الكثافة الطلابية بحسب الطاقة الإستعابية لكل كلية.

التشديد على تلقي اللقاح للطلاب والعاملين

وشدد نبيل على وكلاء الكليات بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا، مؤكداً الحرص على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس التي توفرها الدولة لكل منتسبي الجامعة، من طلاب، وعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، في ظل انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

التحول الرقمي في جامعة الإسكندرية

وأوضح أن جامعة الإسكندرية اتخذت خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي، تماشياً مع رؤية الدولة للتحول من النموذج التقليدي إلى النموذج القائم على التحول الرقمي الشامل من خلال منظومة تطبيقات الجامعات الذكية والتي تتضمن تنفيذ منظومة الاختبارات المميكنة وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم إدارة التعليم والمحتوى التعليمي ورقمنة جميع الخدمات المقدمة.

استخدام الشهادات المؤمنة بدءا من الفصل الدراسي الثاني

وأشار إلى أن ذلك يساهم في توفير الجهد والوقت، والمصروفات، مشيراً إلى عزم الجامعة على استخدام الشهادات المؤمنة بدءا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2021 - 2022.

كما اقترح فتح باب القبول للالتحاق بالبرامج الخاصة بالكليات المختلفة دون التقيد بشرط التوزيع الجغرافي «ثانوية عامة إسكندرية» الذي ينطبق على البرامج العامة تمهيدا لرفعه إلى مجلس الجامعة.