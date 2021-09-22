عصام السقا: المسلسلات القصيرة «فاكسين لمعالجة الملل»

وصف الفنان عصام السقا، الاتجاه الراهن لتقديم أعمال درامية تدور أحداثها في إطار 10 حلقات أو أقل، بمثابة «فاكسين» ذو جرعات سريعة تقدم للمشاهدين، وتبعد تمامًا عن العيوب التي قد تصيب الأعمال الدرامية التي تدور أحداثها في 30 حلقة وأكثر منها «المط والتطويل».

عصام السقا: الحلقات الدرامية القليلة تمنع المط والتطويل

وقال عصام السقا، خلال حضوره بـ«الوطن» تكريمًا له عن مشاركته في حكاية «بيت عز» أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، إن الأعمال الدرامية التي تقدم حاليًا في إطار 10 حلقات فقط أو أقل، أُطلق عليها «فاكسين» جرعة سريعة ومناسبة في التوقيت الحالي الذي نعيشه.

عصام السقا: جمهور السوشيال ميديا أصبح خبيرًا في التفاصيل الفنية

واستطرد السقا، قائلًا: قديمًا كان هناك «سباعيات» تذاع على شاشة التليفزيون ناجحة جدًا والناس وقتها كانوا يهتمون بها، والمسلسلات القصيرة تمنع المشاهد من الملل، مثل حكاية «بيت عز» كان ملئ بالأحداث الجاذبة للمشاهدين، الحقيقة أن الجمهور بعد التطور والسوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية أصبح لديهم خبرة لاختيار العمل الفني المفضل لديهم لمتابعته، ومنهم من يتحدث الآن في الإضاءة والديكور والملابس.

حكاية «بيت عز» أولى حكايات الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» الذي يتضمن عددا من الحكايات، كل حكاية تدور أحداثها في 10 حلقات على مدار أسبوعين، تعرض من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة DMC الساعة 8 مساءً.

حكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ، عصام السقا، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، صفاء الطوخي، أحمد الشامي، إخراج أحمد يسري.