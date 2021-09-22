عصام السقا يكشف عن شخصية يحلم بتجسيدها: «أبو زهانة» المجدع «صور»

بداخل كل فنان مبدع، شخصية ما يحلم بتجسيدها على الشاشة، وينتظر اللحظة التي يخرج فيها طاقته التمثيلية من خلال شخصية حقيقية من لحم ودم، رأها وتعامل معها على أرض الواقع، أن ينقلها إلى عالم الإبداع الفني، من بين هؤلاء النجوم الفنان عصام السقا، الذي تنقّل في بداية حياته في عدد من الأعمال والوظائف، التقى خلالها بعدد من الوجوه لشخصيات تحمل بداخلها تفاصيل وأسرار، يتمنى يومًا ما تقديمها فنيًا.

عصام السقا: نفس أجسد شخصية «أبو زهانة» جارنا في الصعيد

وعن هذه الشخصية التي يتمنى تقديمها في عمل فني، قال عصام السقا، خلال ندوة تكريمه في «الوطن» عن دوره في «حكاية بيت عز» من مسلسل إلا أنا: عندنا غفير في البلد اسمه عم «خلف أبو زهانة» كان رجل جدع جدًا وعلى حق طول الوقت، الأمر الذي كان يضعه في مشكلات كثيرة «كان جارنا ويقعد مع أبويا يحكيله عن أي حاجة، رجل حقاني مش بيخاف، رجل أصيل بيحب جيرانه وجدع معاهم»، وهو من الشخصيات التي ارتبطت بها لدرجة إن جهاز الكمبيوتر وشبكة الإنترنت أطلقت عليهما «أبو زهانة».

السقا:محاولات لتقديم الشخصية التي أحلم بها في عمل فني

وإذا ما كان هناك أي خطوة حدثت لتقديم شخصية «أبو زهانة» على الشاشة، قال الفنان عصام السقا: بالفعل حاولت لكن الأمر لم يتم، وشعرت أن الشخصية لن تخرج بالطريقة التي أرغب في طرحها من خلال عمل فني، قولت أستنى إن شاء الله ربنا يكرمنا في يوم من الأيام وأقعد مع مؤلف وأحكي له التفاصيل، وملامح الشخصية وبنائها وتكوينها «عشان مظلمش عم خلف أبو زهانة».