ضبط 9712 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية حملات تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 9712 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، فيما جرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9673 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 666 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 187 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالى مضبوطات (1024) أرجيلة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.