«التموين» تعلن الموقع الرسمي لإضافة المواليد على البطاقات

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الموقع الرسمي لإضافة المواليد على بطاقة التموين، يجري فقط من خلال الدخول على موقع دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية.

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من انتشار العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، تطلب من المواطنين، تحويل مبالغ مالية عبر الهاتف مقابل إضافة المواليد على بطاقة التموين.

الموقع الرسمي لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين، أن الموقع الرسمي لإضافة المواليد على بطاقة التموين، يتم من خلال تصفح إحدى الروابط الأتية:

- الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

- الرابط الرسمي لموقع دعم مصر مصر من هنا.

إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن أي طلب من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي توهم المواطنين بإضافة المواليد على بطاقة التموين، يعتبر وسلية للنصب على المواطنين، مؤكدة أن خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين، تتم من خلال طالب الخدمة بنفسه ورب الأسرة، على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر هي خدمة مجانية ولا يتم تحصيل أية مبالغ من المواطنين مقابل هذه الخدمة.

الفئات المستحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم.

- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه.

- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.

- أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.