«مميش» ينعى المشير طنطاوي: كان القائد والأب والمحارب (فيديو)

نعى الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، قائلًا إنه كان القائد والأب والمحارب والودود والمدافع عن البلد والشعب المصري، وقيمة وقامة كبيرة جدا فقدتها مصر، موضحًا أن معركة المزرعة الصينية كانت بداية ظهوره على الساحة في القوات المسلحة المصرية.

المشير طنطاوي خاض أصعب الحروب وهي الحفاظ على الدولة المصرية وكيانها

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس خلال لقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «المشير طنطاوي خاض أصعب الحروب وهي الحفاظ على الدولة المصرية وكيانها، وكنت قريبا منه وكان لي الشرف أنني كنت عضوا في المجلس العسكري كقائد للقوات البحرية، وتعاملت معه وكان بطلا بمعنى الكلمة، فقد حافظ على شعب مصر في أصعب الظروف، وكان كالذي يمسك قطعة من جمرة من النار في يده».

المشير طنطاوي كان خايف على مصر أكتر ما كان خايف على نفسه

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس: «المشير طنطاوي كان خايف على مصر أكتر ما كان خايف على نفسه، وكنا في المجلس العسكري ننفذ أوامره وكان مسيطرا تماما على البلاد، وتشرفت بالعمل تحت قيادته».