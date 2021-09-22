أسامة ربيع ينعى المشير طنطاوي: فقدنا زعيما ورجلا وطنيا مخلصا

نعى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، قائلًا: «فقدنا زعيما ورجلا وطنيا مخلصا وأمينا، حافظ على البلد من أهل الشر حتى سلّم الأمانة والشعب كله على قلب رجل واحد».

أصبح لدينا 20 نقطة عبور بين شرق وغرب القناة

وعن إنشاء نفق «الشهيد أحمد حمدي 2» في السويس، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، قال ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «يأتي استكمالا لمنظومة الأنفاق الستة، فلكل محافظة من بورسعيد والسويس والإسماعيلية نفقين، وأصبح لدينا 20 نقطة عبور بين شرق وغرب القناة».

وتابع: «هذه الأنفاق تعمل لمدة 24 ساعة حتى مع توقف المجرى الملاحي، وبالتالي فهناك استدامة في حركة المرور عليها، وخلال آخر 6 أشهر مرّ 5.4 ملايين سيارة من الأنفاق، مقابل 1.3 سيارة من المعديات والكباري، وبالتالي فللأنفاق أهمية كبيرة في تسريع النقل وجعله أكثر أمانا، حيث إنّه مراقب بالكاميرات ولديه أنظمة ذاتية للحماية من الحرائق».

ما زلنا في طور التجارب ونعمل على الاطمئنان على اكتمال المنظومة المرتبطة بالأنفاق

وأكد رئيس هيئة قناة السويس: «في هذه الفترة لن تعمل الأنفاق لمدة 24 ساعة، فنحن ما زلنا في طور التجارب ونعمل على الاطمئنان على اكتمال المنظومة المرتبطة بها مثل أنظمة التحكم والحماية ضد الحرائق لكي تعمل على مدار اليوم»، مشيرا إلى أنّ منظومة الأنفاق الموجودة بمدن القناة توفر الوقت وتمنع الحوادث وتقلل التكدس، ضمن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعمل بأحدث المعايير والمعدات العالمية.