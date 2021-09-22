ضبط سيدة بتهمة الإتجار في العملات بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تمتلك محلا لتجارة الحبوب والغلال، مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، تتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائها للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك تقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري مستفيدة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

250 ألف ريال حجم تعاملاتها في 3 أعوام

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي؛ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ما فعلته السيدة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها.

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه؛ كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي «250 ألف ريال سعودي – 150 ألف دولار أمريكي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.