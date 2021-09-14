ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الزمالك بمديرية أمن القاهرة، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية، في أثناء مرورها، من ضبط «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة»، وبحوزته عملات أجنبية.

وبمواجهته بما أسفر عن الضبط اعترف بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.