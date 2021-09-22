القبض على «جواهرجي» يتاجر في العملات بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تاجر مصوغات بالغربية حال تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بإجمالي تعاملات وصل إلى 5 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى.

5 مليون جنيه حصيلة التجارة غير المشروعة في العملة الصعبة

وتعود الواقعة لورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام «مالك محل مصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية» بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الغربية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيدا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي بلغ 5 مليون جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية.