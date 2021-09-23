حظك اليوم برج الحمل الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتّع مواليد برج الحمل بالثقة الكبيرة بالنفس، كما يتمتّعون بالاستقلاليّة التامّة عمّن حولهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تتحدث بثقة وتبدو اليوم أكثر استعدادا للتوسع اجتماعيا، فقط حافظ على حقوقك ولا تتحدث عن أخبارك وإنجازاتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في برجك يجعلك متألقا فلتنطلق اليوم بلا تردد.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.