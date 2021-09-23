حظك اليوم برج الثور الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يجد أصحاب برج الثور صعوبة في التركيز على تلبية مطالب شخص آخر، ما قد يؤدي إلى أوقات عصيبة في العمل أو المدرسة لديهم، كما أنّهم يدفعون ويسيطرون على كل التحديات التي يواجهونها حتى تصبح تلك التحديات تاريخًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

يتنافر القمر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تحافظ على طاقتك وأن تعتني بنفسك ولا تتعجل الأمور.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

اجتماعيا وعاطفيا: اهتم بشؤونك الخاصة وبدراسة الأحداث وتحليلها كي تصل لنتائج صحيحة، ولا تعلن خططك وأفكارك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصري ويوافق تاريخ ميلادها 15 مايو.